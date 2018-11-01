Многодетным семьям Сорокино будет оказана помощь

Три многодетные семьи из Сорокинского района обратились в общественную приемную "Единой России". Прием граждан провели секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов вместе с главой муниципалитета Александром Агеевым.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", заявительница Анна воспитывает троих несовершеннолетних детей в возрасте восемь, девять лет и меньше года. Она рассказала, что находится в отпуске по уходу за ребенком и работает только муж. Женщина попросила помочь с приобретением дров и одежды детям. До Нового года семье будет оказана помощь.

С подобной просьбой пришли еще две женщины, у каждой по четыре ребенка. Они и их мужья работают, но денег им все равно не хватает, чтобы купить детям зимнюю одежду. Всем им будет оказана помощь.

На приеме было рассмотрено и ходатайство главы Покровского сельского поселения о награждении областной наградой Софии Степановны Лодышевой из села Калиновка. Женщина много лет проработала в сельском хозяйстве, сейчас трудится на почте, пользуется авторитетом у жителей. Его просьба будет одобрена.

"Каждой обратившейся многодетной семье мы обязательно поможем, – отметил Андрей Артюхов. – В рамках недели личных приемом граждан, посвященных 17-летию партии, к нам идут с самыми разными вопросами, и мы не оставляем их без внимания. В этом году приемы проходят во всех местных общественных приемных партии и на 259 дополнительных площадках региона. Такой практике проведения встреч уже пять лет. Мы видим, что эта форма работы с населением очень востребована".

Напомним, что неделя личных приемов граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", а также во всех местных общественных приемных и на дополнительных площадках региона началась 26 ноября и завершится 2 декабря. Она проходит традиционно накануне дня рождения "Единой России".