Открытый областной чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Тюмени

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Движение WorldSkills Russia стремительно развивается во всей России, в том числе и в Тюменской области. Об этом заявил глава региона Александр Моор в приветственном видеообращении к участникам, экспертам, партнерам и гостям VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который стартовал в ДК "нефтяник".

"Несомненно, такие замечательные состязания повышают престиж рабочих и инженерных профессий. Они способствуют улучшению качества образования, помогают обеспечить предприятия молодыми, заинтересованными и квалифицированными кадрами. С каждым годом становится больше компетенций по важным направлениям. Например, сельское хозяйство, информационные технологии, сфера услуг. Растет число участников и региональных экспертов, сертифицированных по требованиям WorldSkills. Расширяется и география - в этом году конкурс пройдет сразу в двух городах - Тюмени и Тобольске. Представители региона выигрывают награды как в Национальном первенстве, так и на международных чемпионатах WorldSkills. Правительство Тюменской области и я лично поддерживаем и всегда будем поддерживать развитие движения", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор пожелал всем участникам турнира профессионального роста, успехов, новых идей и вдохновения. Отметим, что в 2018 году на чемпионате появилось пяти новых компетенций, в результате их число достигло 36. Среди новых компетенции - "Медицинский и социальный уход", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Дошкольное воспитание". Кроме того, для специалистов рабочих профессий состоятся соревнования по новому направлению "Навыки мудрых". В них поучаствуют профессионалы старше 50 лет.

В Тюмени соревнования пройдут на нескольких площадках, основной из них станет Выставочный зал. Площадка в Тобольске примет соревнования в компетенциях "Сантехника и отопление", "Лабораторный химический анализ", "Электромонтаж", "Промышленная автоматика" и "Ветеринария".

Поскольку чемпионат Тюменской области является открытым, нем примут участие представители других регионов. Более 270 человек из Москвы, Омска и Кургана выполнят конкурсные задания и получат за них баллы. Однако их результаты не пойдут в зачет соревнований.

Евгений Бабенко