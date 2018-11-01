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"Рубин" победил в Новокузнецке

Спорт, 11:03 29 ноября 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 4:2 в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" в Новокузнецке одолел местного "Металлурга". Подопечные Михаила Звягина провели заключительный матч выездной серии и сохранили себе лидирующее положение в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

В середине первого периода гости открыли счет и по ходу игры дали понять, что без трофеев домой не уедут. В начале второй 20-минутки разрыв в заброшенных шайбах стал неприлично большим – 1:4. Хозяева, правда, сократили отставание. Причем в меньшинстве. Однако финального штурма у них так и не получилось. В третьем периоде зрители голов не увидели.

В итоге тюменцы набрали 100 процентов очков в выездном турне. Теперь "Рубину" предстоят непростые игры на своем льду.

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# ХК Рубин , хоккей

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