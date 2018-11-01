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Родители детей-инвалидов добились компенсации расходов через прокуратуру

Происшествия, 12:09 29 ноября 2018

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Родителям 12 детей-инвалидов выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки по жалобе матери ребенка-инвалида из села Исетского, выяснилось, что в апреле 2018 года заявительница подала в филиал № 1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенную ортопедическую обувь. В мае было принято решение о выплате компенсации.

По закону выплата компенсации должна была пройти в месячный срок. Между тем деньги заявительнице перечислены не были.

Прокуратура области выявила факты невыплаты компенсаций родителям еще 11 детей-инвалидов.

В ходе прокурорской проверки нарушенные права родителей были восстановлены, им перечислены более 100 тыс. рублей в счет возмещения расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

В связи с нарушениями закона прокуратура области возбудила в отношении директора филиала административное дело. Кроме того, в адрес и.о. управляющего Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ внесено представление для наказания виновных лиц в дисциплинарном порядке.

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# прокуратура

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