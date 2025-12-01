  • 17 декабря 202517.12.2025среда
АО "Транснефть – Сибирь" повысило надежность инфраструктурных объектов в двух регионах

Экономика, 11:12 17 декабря 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее общество ПАО "Транснефть") выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы трех магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На ЛПДС "Западный Сургут" специалисты выполнили подключение к действующим технологическим трубопроводам реконструированного резервуара. Ремонтные работы на резервуаре проводились в рамках программы технического перевооружения. Выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли. Для обеспечения защиты от коррозии металлоконструкций резервуара нанесено антикоррозионное покрытие. Мероприятия позволили продлить срок безопасной эксплуатации объекта.

Реализован комплекс работ по подключению нового участка МН Сургут – Полоцк на подводном переходе через реку Малая Кучиминская (ХМАО-Югра) протяженностью 0,948 км, длина дюкера (подводная часть трубопровода) составила 326 м. В пойменной части использована труба диаметром 1220 мм с толщиной стенки 13 мм, что позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и экологическую безопасность перехода трубопровода через водную преграду. Замена линейной части МН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На линейной части и нефтеперекачивающих станциях выполнены замена и ремонт запорной арматуры на современные аналоги, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.

