На Ямале расследуют дело о незаконном проникновении в жилище

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Уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище возбуждено в Тазовском районе, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствием установлено, что в вечернее время 14 октября в одном из домов по ул. Геофизиков в пос. Тазовский местная жительница ворвалась в квартиру своего соседа, чем грубо нарушила гарантированный ст. 25 Конституции Российской Федерации принцип неприкосновенности жилища проживающих в данной квартире лиц.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленницы.