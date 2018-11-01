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На Ямале расследуют дело о незаконном проникновении в жилище

Происшествия, 12:42 29 ноября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище возбуждено в Тазовском районе, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствием установлено, что в вечернее время 14 октября в одном из домов по ул. Геофизиков в пос. Тазовский местная жительница ворвалась в квартиру своего соседа, чем грубо нарушила гарантированный ст. 25 Конституции Российской Федерации принцип неприкосновенности жилища проживающих в данной квартире лиц.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленницы.

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# проникновение в жилище , уголовное дело , Ямал

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