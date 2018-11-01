  • 29 ноября 201829.11.2018четверг
  • USD66,9436
    EUR75,5191
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер северо-западный

ВТБ получил премию Финансового университета

Экономика, 12:53 29 ноября 2018

банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

ВТБ получил премию Финансового университета в номинации "Банк для малого и среднего бизнеса", сообщает пресс-служба финансового учреждения.

ВТБ стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни в номинации "Банк для малого и среднего бизнеса".

Награждение состоялось в рамках первого дня V Международного форума "Как попасть в пятерку". Эксперты университета дали высокие оценки качеству финансовых услуг банка в сегменте малого и среднего бизнеса, используя данные социологических опросов.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: "Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и сервисы, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов. Наша основная цель – стать банком первого выбора для предприятий малого и среднего бизнеса, и эта награда подтверждает верность выбранной нами стратегии".

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 15% и превысил 1 трлн рублей. В рамках действующих программ господдержки он составил более 100 млрд рублей. Документарный портфель - 237 млрд рублей. Число действующих клиентов МСБ в банке ВТБ - свыше 500 тыс.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банк ВТБ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 29.11.2018ВТБ получил премию Финансового университета
18:05 28.11.2018Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь достиг 109,9%
15:27 28.11.2018Молочная продукция: почему лучше заказывать с завода?
13:54 28.11.2018Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил триллион рублей