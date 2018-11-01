ВТБ получил премию Финансового университета

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ВТБ получил премию Финансового университета в номинации "Банк для малого и среднего бизнеса", сообщает пресс-служба финансового учреждения.

ВТБ стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни в номинации "Банк для малого и среднего бизнеса".

Награждение состоялось в рамках первого дня V Международного форума "Как попасть в пятерку". Эксперты университета дали высокие оценки качеству финансовых услуг банка в сегменте малого и среднего бизнеса, используя данные социологических опросов.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: "Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и сервисы, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов. Наша основная цель – стать банком первого выбора для предприятий малого и среднего бизнеса, и эта награда подтверждает верность выбранной нами стратегии".

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 15% и превысил 1 трлн рублей. В рамках действующих программ господдержки он составил более 100 млрд рублей. Документарный портфель - 237 млрд рублей. Число действующих клиентов МСБ в банке ВТБ - свыше 500 тыс.