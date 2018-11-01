Житель Ишима осужден за контрафактный алкоголь

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Житель Ишима осужден за 2,8 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, сообщает региональная прокуратура.

Ишимский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Ишима. Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьей "Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере".

Как следует из материалов уголовного дела, 27 декабря 2017 года сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" из двух гаражей ишимца изъяли 2 тыс. 811 бутылок водки, конька и текилы, а также две канистры со спиртосодержащей жидкостью общей стоимостью 583 тыс. 963 рубля. При этом часть продукция была маркирована поддельными акцизными и специальными федеральными марками, а часть - вообще не была маркирована. Кроме того, на продукцию не было сопроводительных документов и сертификатов соответствия, то есть она являлась контрафактной.

Согласно заключениям эксперта представленные на исследование образцы алкоголя не соответствовали ГОСТу по крепости, а некоторые из них и по полноте налива в бутылки. По версии следствия, алкоголь был приобретен жителем Ишима в целях его сбыта.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства. По приговору суда контрафактный алкоголь будет уничтожен.