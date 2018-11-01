Фирма заплатит пенсионерке за сломанную лодыжку
200 тыс. рублей заплатит тюменская фирма пенсионерке, сломавшей лодыжку вблизи остановки, сообщает региональная прокуратура.
Ленинский районный суд Тюмени 28 ноября удовлетворил иск прокурора Ленинского округа Тюмени и вынес решение о взыскании с ООО "Гарни" 200 тыс. рублей тюменке, которая в результате падения возле остановочного комплекса получила закрытый перелом правой лодыжки.
Установлено, что 30 ноября 2017 года 59-летняя тюменка пошла в поликлинику. Вблизи остановки "Розы Трениной" по ул. Широтной она поскользнулась и упала, так как асфальт не был очищен от наледи. Один из прохожих вызвал скорую помощь. Потерпевшей в больнице сделали операцию, а в марте 2018 года еще одну. Согласно заключению экспертов тюменке был причинен тяжкий вред здоровью.
В апреле 2018 года пенсионерка обратилась в прокуратуру Ленинского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать ей моральный вред в размере 200 тыс. рублей, в связи с чем прокуратура предъявила в Ленинский районный суд Тюмени соответствующий иск.
В суде установлено, что обязанность по содержанию территории возле остановочного комплекса лежала на ООО "Гарни" на основании договора от 28 декабря 2016 года с АО "ТОДЭП".
Суд, рассмотрев дело, удовлетворил прокурорский иск и вынес решение о взыскании с указанной фирмы 200 тыс. рублей в пользу пострадавшей. Решение суда не вступило в законную силу.