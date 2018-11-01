Фирма заплатит пенсионерке за сломанную лодыжку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей заплатит тюменская фирма пенсионерке, сломавшей лодыжку вблизи остановки, сообщает региональная прокуратура.

Ленинский районный суд Тюмени 28 ноября удовлетворил иск прокурора Ленинского округа Тюмени и вынес решение о взыскании с ООО "Гарни" 200 тыс. рублей тюменке, которая в результате падения возле остановочного комплекса получила закрытый перелом правой лодыжки.

Установлено, что 30 ноября 2017 года 59-летняя тюменка пошла в поликлинику. Вблизи остановки "Розы Трениной" по ул. Широтной она поскользнулась и упала, так как асфальт не был очищен от наледи. Один из прохожих вызвал скорую помощь. Потерпевшей в больнице сделали операцию, а в марте 2018 года еще одну. Согласно заключению экспертов тюменке был причинен тяжкий вред здоровью.

В апреле 2018 года пенсионерка обратилась в прокуратуру Ленинского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать ей моральный вред в размере 200 тыс. рублей, в связи с чем прокуратура предъявила в Ленинский районный суд Тюмени соответствующий иск.

В суде установлено, что обязанность по содержанию территории возле остановочного комплекса лежала на ООО "Гарни" на основании договора от 28 декабря 2016 года с АО "ТОДЭП".

Суд, рассмотрев дело, удовлетворил прокурорский иск и вынес решение о взыскании с указанной фирмы 200 тыс. рублей в пользу пострадавшей. Решение суда не вступило в законную силу.