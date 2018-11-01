Первый детский шахматный турнир прошел в Сорокино

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

40 детей с 1 по 11 класс приняли участие в детском шахматном турнире на приз главы Сорокинского района, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Турнир открыли первый заместитель председателя областной думы, руководитель общественного совета проекта единороссов "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов, глава района Александр Агеев, председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров, директор информационно-издательского центра "Знамя труда" Елена Королюк.

Шахматные турниры в районе проводятся с 2005 года, его первыми организаторами стали редакция сорокинской газеты "Знамя труда" и шахматный энтузиаст, ныне — преподаватель по шахматам в школе № 1 Денис Быков. Раньше шахматный турнир был исключительно для взрослых, а в этом году в турнире на призы главы района сражаются школьники.

"С каждым годом растет массовость городских и областных школьных соревнований, шахматных клубов, — отметил Андрей Артюхов. — Как дисциплина шахматы преподаются почти в 400 школах и детских садах региона. За несколько лет в рамках проекта "Шахматы в школы и детские сады" для многих образовательных учреждений региона был приобретен шахматный инвентарь, только в 2018 году на эти цели фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы выделила 2 миллиона 340 тысяч рублей".

Александр Агеев отметил, что много детей в районе увлекается шахматным спортом: шахматы преподаются почти во всех учебных заведениях муниципалитета. Он подчеркнул, как это важно для развития детей и пообещал и дальше поддерживать шахматный спорт в районе.

Семиклассница Диана Быкова начала увлекаться шахматами с 6 лет, сегодня она успешно участвует в районных и областных соревнованиях. Девочка рассказала, что шахматы помогают ей в учебе, развивают логику, память.

Любовь к этому спорту привил ей отец Денис Быков, а ему — прадедушка. Этой игре и навыкам логического мышления он решил научить и всех остальных жителей Сорокино и организовал в школе шахматный кружок. Несколько раз в неделю он учит юных сорокинцев выстраивать стратегию и "ставить шах и мат". Группы поделены на два уровня сложности – те, кто умеют играть, и те, кто хочет этому научиться. Денис Владимирович отметил, что в дальнейшем постарается охватить все возрастные группы детей – будет привлекать воспитанников детских садов и ПТУ.

"Эта игра очень полезна, она развивает математический склад ума, мышление. Ребенок, когда начинает играть в шахматы, учится в голове просчитывать на несколько шагов вперед, это ему пригодится во взрослой жизни", - сказал он. Денис Быков отмечает, что в последние годы развитию шахмат в регионе уделяется особое внимание.

В завершение турнира победители и самые младшие его участники получили призы. А шахматный кружок получил особенный подарок — шахматы с дарственной надписью прославленного гроссмейстера Анатолия Карпова.