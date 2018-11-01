Александр Моор: Тюменская область готовится покорять сердца туристов

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Рабочее совещание с экспертами в сфере туризма провел губернатор Тюменской области Александр Моор 29 ноября.

Перед началом форсайт-форума "Сибирь-Урал", который в эти дни проходит в Тюменской области, глава региона подчеркнул, что туризм может стать полноценной отраслью экономики. "Мы рассматриваем туристическую отрасль как комплекс, который в ближайшие годы позволит нам сделать настоящий рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Здесь как раз могут проявить себя индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые будут создавать глобальный туристический продукт. Мы используем все наши преимущества, Тобольск, история императорской семьи, нефть. В перспективе большой потенциал в комплексном развитии медицинского туризма", - подчеркнул губернатор.

Приглашая к диалогу, Александр Моор отметил, что Тюменская область ищет свою нишу и открыта для успешного отечественного и зарубежного опыта, еще более интересны чужие ошибки, чтобы их не совершать.

На протяжении нескольких лет в Тюменской области модернизируются важные составляющие для продвижения туризма. Создается достойная инфраструктура: аэропорт, вокзалы, дороги. Строятся современные объекты размещения: отели, гостиницы. Продвигаются туристические продукты в области событийного, культурно-познавательного, санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма.

Появляются новые предложения для отечественных и зарубежных туристов. Одно из таких - федеральный проект "Императорский маршрут". На совещании подвели итоги его реализации в этом году, озвучили планы дальнейшего развития проекта. Напомним, в Тюменскую область в рамках проекта "Императорский маршрут" с июля по октябрь 2018 года приехали 16 организованных туристических групп, а также группы детей из 15 регионов России - участников федерального проекта "Моя Россия".

Руководитель паломнических и туристских программ Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Марина Кирова рассказала, что "Императорский маршрут" объединил 14 регионов России, в него включено 57 музеев страны. Интерес к программе проявляют как российские, так и европейские туроператоры. В планах на будущий год расширение круга тем и географии маршрута, обучение экскурсоводов и их сертификация. Для развития проекта "Моя Россия" эксперты предложили активизировать взаимодействие по обмену туристическими детскими и взрослыми группами между регионами, входящими в "Императорский маршрут".

На совещании обсудили опыт развития туризма в других странах, схожих по климатическим условиям России. Как отметила руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе, самый важный показатель туристической привлекательности территории, когда сюда вновь хочется вернуться. У Тюмени есть предпосылки и все возможности для развития туризма.

"Стратегия развития туризма, по которой движется Тюменская область, - самая правильная. Регион активно приступил к развитию туризма полтора-два года назад. И за это период сделал огромный рывок. Тюменская область стала ярко видна на туристической карте России, надеемся, что через какое-то время она будет видна и на карте мира. Многое сделано, но нужна большая системность в развитии отрасли. То, что такой форум проходит в Тюмени - шаг к ее формированию. У региона много преимуществ по сравнению с другими территориями, находящимися в тех же широтах. Это хорошая инфраструктура, транспортное сообщение. В регионе есть такая жемчужина, как Тобольск. В этом городе можно пережить уникальные впечатления, что для современного туриста очень важно. Тюмень - флагман и двигатель "Императорского маршрута" и здесь тоже много уникальных вещей, которые становятся центром притяжения и причиной приехать в Тюменскую область. Тюмень пока ассоциируется с двумя составляющими: нефть и холод. Здесь активно создаются новые предложения для туристов на основе этих факторов", - прокомментировала она и добавила, что один из важных факторов развития туризма - комфортная среда пребывания для тех, кто здесь живет, тогда сюда захотят приехать и гости.

Губернатор Александр Моор сделал акцент на управленческих процессах. "Важно обладать компетенциями и активно внедрять современные технологии, связанные с оценкой эффективности и вклада туризма в экономику региона, технологии, с помощью которых можно грамотно оценивать и управлять этой отраслью. Все конкурируют за туриста, кто будет первым более технологичным, тот и сможет завоевать сердце туриста",- резюмировал Александр Моор.

В рабочем совещании приняли участие руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе, руководитель паломнических и туристских программ Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Марина Кирова, координатор программы детского туризма "Моя Россия", член Российского союза туриндустрии, генеральный директор ООО "СБО – Служба бронирования отелей" Марина Лабутина, директор Национального туристического офиса Республики Хорватия Райко Ружичка и другие представители туриндустрии.