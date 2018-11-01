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Из-за коммунальной аварии в районе ТРЦ "Фаворит" без воды остались десять домов

Происшествия, 10:07 30 ноября 2018

i31.fastpic.ru/ | Фото: i31.fastpic.ru/

10 многоквартирных домов остались без воды до утра 1 декабря из-за коммунальной аварии в районе ТРЦ "Фаворит" в Тюмени.

Как сообщили в "Тюмень Водоканал", сейчас на месте перелома трубы производится откачка воды и уборка наледи.

"Сообщение об аварии поступило в 5 часов утра, - рассказал руководитель пресс-службы компании Иван Камельских. - На место незамедлительно выехала ночная бригада, которая провела работы по локализации места порыва. Сейчас идет откачка воды и уборка наледи. На место отправлены дополнительные бригады и техника".

На время работ перекрыто движение транспорта на участке от ул. Широтной до Гнаровской, там дежурят сотрудники ГИБДД.

По словам Ивана Камельских, сезонный перелом чугунной трубы, вызванный промерзанием грунта, сложно предвидеть. Работу по устранению повреждения планируют завершить до 5 часов 30 минут 1 декабря.

Николай Ступников

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# Водоканал , отключение воды

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