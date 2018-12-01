  • 1 декабря 20181.12.2018суббота
  • USD66,5335
    EUR75,7484
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Из-за схода вагонов на границе Омской и Тюменской областей возможна задержка в движении поездов

Происшествия, 12:11 01 декабря 2018

из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте" https://vk.com/rzd_official | Фото: из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте" https://vk.com/rzd_official

Задержка в движении поездов на станции Омск-пассажирский из-за схода вагонов в Называевском районе Омской области может составить от одного до четырех часов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую железную дорогу.

В пресс-службе компании пояснили, что в связи со сходом вагонов на перегоне пост 46 км – Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим Свердловской железной дороги ожидается задержка на станции Омск-Пассажирский следующих пассажирских поездов: №56 Москва – Красноярск, №76 Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №96 Москва – Барнаул. По предварительным данным, задержка поездов может составить от часа до четырех часов.

Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.

30 ноября в 21 час 27 минут по московскому времени на перегоне на границе Омской и Тюменской областей произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Ишим, Тюмень и Называевская, Омск-Пассажирский, Татарская. На участке ведутся восстановительные работы. Движение поездов организовано по второму пути.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вагоны , поезда , расписание , РЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 01.12.2018Из-за схода вагонов на границе Омской и Тюменской областей возможна задержка в движении поездов
19:00 30.11.2018Любитель пьяной езды решил проверить тормоза и устроил ДТП в Тюмени
18:43 30.11.2018Ишимский предприниматель хранил в магазине контрафактные сигареты
18:20 30.11.2018Должнику пришлось расстаться с iPhone 8