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"Рубин" уступил "Динамо" в овертайме

Спорт, 14:43 03 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 2:3 (в овертайме) тюменский "Рубин" на своем льду проиграл динамовцам из Санкт-Петербурга в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. В присутствии более трех тысяч зрителей сибиряки не смогли одолеть действующего чемпиона, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Тренерский штаб "Рубина" во главе с Михаилом Звягиным заявил линию обороны из семи человек. Последний рубеж был доверен Егору Назарову.

"Динамо" по факту вышло из отпуска. Команда не играла с 22 ноября. Соответственно питерцы предложили высокие скорости и прессинг по всей площадке. Временами "рубиновцам" было очень тяжело. Вдобавок на седьмой минуте дисциплинарный штраф получил Ячменёв и до перерыва просидел на скамейке для "плохих парней".

По ходу встречи хозяевам пришлось спасать матч и переводить игру в овертайм. Но на 62-й минуте броском с "пятачка" точку в поединке поставил Евгений Монс.

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