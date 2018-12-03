Тюменская "Ханука-2018" началась за шахматным столом

| Фото: Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова | Фото: Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа выиграл традиционный шахматный блицтурнир, посвященный одному из главных еврейских праздников – Хануке.

Турнир прошел по швейцарской системе в 13 туров. На соревнования, которые состоялись в тюменской синагоге, заявились 34 участника.

Как рассказали в Городском шахматном клубе, статус блица был очень высоким. Ведь за доски сели четыре международных гроссмейстера, три международных мастера, один женский международный мастер и пять мастеров ФИДЕ.

Юффа набрал 12 очков из 13 возможных, второе-третье места c 10-ю очками заняли тюменцы Сергей Искусных и Александр Копылов.