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Тюменская "Ханука-2018" началась за шахматным столом

Спорт, 15:05 03 декабря 2018

Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова | Фото: Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа выиграл традиционный шахматный блицтурнир, посвященный одному из главных еврейских праздников – Хануке.

Турнир прошел по швейцарской системе в 13 туров. На соревнования, которые состоялись в тюменской синагоге, заявились 34 участника.

Как рассказали в Городском шахматном клубе, статус блица был очень высоким. Ведь за доски сели четыре международных гроссмейстера, три международных мастера, один женский международный мастер и пять мастеров ФИДЕ.

Юффа набрал 12 очков из 13 возможных, второе-третье места c 10-ю очками заняли тюменцы Сергей Искусных и Александр Копылов.

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# Даниил Юффа , Ханука , шахматы

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