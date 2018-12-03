В Тюмени сформировали два новых ТОСа

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Два новых ТОСа сформировали на территории Тюмени. Один из них появился на улице Кремлевской, второй – в границах улиц Карла Маркса, Интернациональной и Волгоградской. Об этом стало известно на заседании Тюменской городской думы.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук рассказал, что жители Тюмени обратились в местный парламент с просьбой установить границы территорий, на которых они хотят осуществлять территориальное общественное самоуправление. Комиссия согласовала решение с управой Калининского административного округа.

"Тюмень в свое время стала пионером в формировании органов территориального общественного самоуправления, – отметил глава города Руслан Кухарук. – Территориальное общественное самоуправление очень активно участвует в жизни города, и многие проекты, которые рассматривают на думских комиссиях и заседаниях администрации, были инициированы ТОСами".

В свою очередь спикер городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что, формируя ТОС, парламентарии и чиновники выстраивают работу с общественностью.

"Во-первых, нельзя замыкаться в себе и работать исключительно депутатским корпусом, принимая все решения и продвигая их в массы, и в то же время нельзя превращать городской парламент в площадку для разборок, – заявил он. – Мы размышляем, как правильно вовлечь общественность в работу думы, нащупали несколько направлений, и работа с ТОСами – одно из них. Хотим добиться, чтобы не 40 процентов населения были объединены в территориальные общественные самоуправления, как сейчас, а гораздо больше".