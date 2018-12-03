Александр Моор: организация и проведение детской оздоровительной кампании – в приоритете

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189 тыс. детей Тюменской области смогли отдохнуть и подправить здоровье в течение 2018 года, 49 тыс. из них получили льготные путевки. Предварительные итоги оздоровительной кампании, вопросы безопасности и занятости несовершеннолетних рассмотрели на заседании президиума регионального правительства, которое провел глава региона Александр Моор 3 декабря.

Организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 93 процента жителей Тюменской области в возрасте от 6 до 17 лет. Такие данные привела заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

По ее словам, современные и хорошо оснащенные загородные детские лагеря принимают ребят круглогодично. В этом году в 650 оздоровительных организациях, включая пришкольные лагеря, отдохнули 155 тысяч школьников, что на пять тысяч больше, чем в 2017 году. Благодаря организованному отдыху детей, их занятости в летний период ежегодно удается добиваться снижения преступности среди несовершеннолетних( в 2018 году – на 14%). Традиционно тюменские загородные центры принимают более четырех тысяч детей из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ольга Кузнечевских проинформировала, что в 2018 году в регионе летом было создано более 18 тысяч рабочих мест для подростков. Трудоустроено 30 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе более 10 тысяч на предприятиях внебюджетной сферы. В основном они занимались благоустройством и озеленением территорий, работали помощниками библиотекаря, делопроизводителями, рекламными агентами, были задействованы в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Замгубернатора отметила, что за прошедший сезон отдыха и оздоровления не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации. Это результат большой организационной и профилактической работы. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. В регионе действует единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях и организациях. На протяжении десяти лет в Тюменской области реализуется практика страхования ребят, отдыхающих в загородных лагерях, от несчастного случая. Этот опыт признан успешным и рекомендован другим регионам . Ежегодно проводится обучение и аттестация специалистов. В числе приоритетов мониторинг питания. В этом году впервые до начала летней кампании дополнительное обследование на кишечные инфекции прошли сотрудники пищеблоков. Эта мера доказала свою эффективность. В течение летней оздоровительной кампании не было зарегистрировано массовых случаев заболеваний кишечными инфекциями в детских организациях.

Александр Моор отметил, что обеспечение безопасности пребывания детей, поддержка материально технической базы загородных детских центров в надлежащем состоянии, создание интересных педагогических программ для ребят — важные критерии оценки эффективности работы каждого детского центра. Региональное правительство и в дальнейшем будет уделять особое внимание подготовке, организации и проведению детской оздоровительной кампании.