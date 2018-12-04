Компания "Ландис" стала первым резидентом индустриального парка "Боровский"

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Производственное предприятие "Ландис" стало первым резидентом зоны экономического развития, созданной на индустриальном парке "Боровский", сообщает тюменский технопарк.

По условиям соглашения, которое подписали директор ООО "Ландис" Андрей Пензин и генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец 4 декабря, с 2018 по 2022 год компания получает право пользоваться налоговыми льготами. В льготный период налог на имущество компании будет составлять 0%, региональная часть налога на прибыль будет снижена до 14%.

По словам Ольги Романец, с момента подписания такого соглашения резидент, запустивший производство, фактически может использовать те налоговые преимущества, которые анонсировались при создании и наполнении парка: "Все эти меры поддержки зафиксированы в региональном законодательстве и будут оказываться резидентам на протяжении пяти лет с момента запуска производства".

Предприятие "Ландис" открыло цех по производству мороженого на территории парка "Боровский" в июне 2018 года. Продукция предприятия производится исключительно из натурального сырья местных производителей и пользуется высоким спросом. В адрес производителя поступают заявки о поставках мороженого на зарубежные рынки, в перспективе компания планирует поставлять продукцию в Казахстан, Монголию и Китай. Для обеспечения растущего спроса на площадке в парке "Боровский" предусмотрен запуск еще двух производственных линий с максимальной производительностью 200 тонн мороженого в месяц.