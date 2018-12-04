Компания "Ландис" стала первым резидентом индустриального парка "Боровский"
Производственное предприятие "Ландис" стало первым резидентом зоны экономического развития, созданной на индустриальном парке "Боровский", сообщает тюменский технопарк.
По условиям соглашения, которое подписали директор ООО "Ландис" Андрей Пензин и генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец 4 декабря, с 2018 по 2022 год компания получает право пользоваться налоговыми льготами. В льготный период налог на имущество компании будет составлять 0%, региональная часть налога на прибыль будет снижена до 14%.
По словам Ольги Романец, с момента подписания такого соглашения резидент, запустивший производство, фактически может использовать те налоговые преимущества, которые анонсировались при создании и наполнении парка: "Все эти меры поддержки зафиксированы в региональном законодательстве и будут оказываться резидентам на протяжении пяти лет с момента запуска производства".
Предприятие "Ландис" открыло цех по производству мороженого на территории парка "Боровский" в июне 2018 года. Продукция предприятия производится исключительно из натурального сырья местных производителей и пользуется высоким спросом. В адрес производителя поступают заявки о поставках мороженого на зарубежные рынки, в перспективе компания планирует поставлять продукцию в Казахстан, Монголию и Китай. Для обеспечения растущего спроса на площадке в парке "Боровский" предусмотрен запуск еще двух производственных линий с максимальной производительностью 200 тонн мороженого в месяц.