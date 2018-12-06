Поправки в закон о долевом строительстве приняты Госдумой в первом чтении

duma.gov.ru duma.gov.ru

Поправки в закон о долевом строительстве приняты Государственной думой в первом чтении, сообщает Минстрой.

С 1 июля 2019 года застройщики, привлекающие средства граждан, будут обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением счетов эскроу (система заработала с 1 июля 2018 года).

Поправками также уточняется норма о размере платежей, подлежащих уплате по проектам строительства, устанавливается застройщиком самостоятельно, но пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства. Застройщик сможет самостоятельно устанавливать размер платежа и пропорционально распределять затраты при освоении территории, что уменьшит риски по не завершению строительства дома.

Кроме того, правительство предлагает сменить вид ответственности застройщика с солидарной на субсидиарную. Согласно действующей редакции закона, солидарная ответственность сегодня может быть применена произвольно к широкому кругу лиц внутри компании-застройщика. Поправка призвана исключить возможность появления фиктивных акционеров, бенефициаров, бухгалтеров и др.

Также предлагается техническая норма об особенности процедуры банкротства ЖСК.