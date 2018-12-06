Александр Моор: Тюменский район - самый комфортный район России

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Жители Тюменского района могут по праву гордиться своим вкладом в развитие экономики и социальной сферы региона. С такими словами обратился губернатор Тюменской области Александр Моор к участникам празднования 95-летия Тюменского района, которое проходило во дворце культуры "Нефтяник".

Он отметил, что район-юбиляр выгодно отличается от других своим удачным месторасположением, не зря его называют столичным.

"Соседство с Тюменью несомненно дает определенные преимущества. Но, как обычно бывает, преимущество можно использовать неэффективно, а можно разумно, и у вас это получается. Стратегически правильно говорить о развитии Тюменского района и Тюмени как об одном целом, поскольку они тесно связаны между собой и экономически, и инфраструктурно. Это одна большая агломерация, и из такого подхода оба муниципалитета могут и получают хорошие дивиденды", - считает Александр Моор.

В качестве примеров он назвал ситуацию с дорогами и жилищным строительством. Глава региона напомнил, что дороги Тюменского района уступали по качеству дорогам областной столицы. Благодаря федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" за последние два года удалось вложить существенные инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры муниципалитета. "Цель этого проекта - к 2024 году сделать так, чтобы нормативное состояние дорог в Тюменском районе стало таким же, как в Тюмени. Мы создаем одинаково комфортное пространство для жителей нашей большой агломерации", - заявил губернатор.

Александр Моор рассказал, что по итогам 2017 года в Тюменском районе на одного жителя приходилось 3,6 кв. метров жилья. Это абсолютный рекорд региона и более чем в три раза выше показателя в Тюмени. Инвесторы вкладывают в строительство многоквартирных домов, сами жители строят индивидуальное жилье в своих поселках, откуда не хотят уезжать.

"Очень важно, что тюменцы выбирают для себя жизнь на природе, в комфорте и строят дома в Тюменском районе. Это что ж получается, из самого комфортного города России люди переезжают в Тюменский район, что автоматически делает его самым комфортным районом в России?" - обратился глава Тюменской области к залу, который громкими аплодисментами и смехом поддержал догадку губернатора.

Александр Моор подчеркнул, что правительство работает не для рейтингов и званий, а для того, чтобы жизнь людей становилась лучше и счастливее. Оценка его труда тюменцами - самая важная и значимая. Еще многое нужно сделать, но очевидно, что позитивные изменения идут и идут постоянно, считает он. Губернатор пожелал всем развития и процветания, счастья, удачи и благополучия, а также поблагодарил жителей Тюменского района за труд и результат.

В честь праздника он вместе с заместителем председателя Тюменской областной думы Виктором Рейном и главой Тюменского района Светланой Ивановой наградил почетными грамотами и благодарностями врачей, педагогов и сотрудников агропромышленного комплекса, которые внесли в развитие муниципалитета особенный вклад. Поздравительные телеграммы в адрес жителей Тюменского района также направили министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, депутат Госдумы Иван Квитка и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Дарья Казакова