Александр Моор: Тюменская область активно работает по всем актуальным направлениям

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

На дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" на XVIII съезде "Единой России" представителям регионов удалось обсудить самые актуальные вопросы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По многим направлениям мы движемся очень уверенно, - рассказал глава региона, принимающий участие в работе съезда. - Например, что касается программы расселения из ветхого и аварийного жилья, Тюменская область признана одним из лидеров, завершив расселение досрочно. Это на съезде отметил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Вне зависимости от того, что федеральное софинансирование программы было завершено, в области и в 2017, и в 2018 годах шло расселение за счет средств регионального бюджета. Мы очень активно включились в национальный проект и до 2024 года будем активно продолжать программу и расселим весь аварийный фонд, который признан таковым на 1 января 2017 года".

Александр Моор отметил, что важный вопрос, вызвавший на площадке бурную дискуссию, - это переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В ближайшее время будут разработаны подстраховочные инструменты для регионов на случай возникновения нестандартных ситуаций.

"Наш регион планомерно готовится к переходу, утверждены все необходимые документы и тарифы, выбран региональный оператор. 1 января состоится переход на новую систему, с этого момента региональный оператор будет ответственным за вывоз мусора", - сообщил Моор.

Также на площадке регионы делились опытом по развитию городской среды. В Тюменской области этим вопросом занимаются давно.

"Мы начали с Тюмени, затем программа стала реализовываться в городах и районных центрах юга области. Одно из направлений - благоустройство дворов, финансирование на эти цели с каждым годом увеличивается. Красивые, чистые, благоустроенные дворы создают комфортную обстановку", - уверен Александр Моор.

Он назвал еще одно направление - благоустройство общественных пространств. Жители Тюмени оценили обновленный парк Затюменский, Гилевскую рощу. В рамках этого направления организуются небольшие зеленые пространства рядом с домами, где жители имеют возможность отдыхать. Программа в регионе будет продолжена.

XVIII съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день съезда работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых

участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", утвердили идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создали комиссию по этике, ввели грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек". В рамках работы съезда прошел также программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий". Во второй день съезда в его работе примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".