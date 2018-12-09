  • 9 декабря 20189.12.2018воскресенье
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Александр Моор: герои Отечества подают достойный пример юному поколению

Губернатор, 10:07 09 декабря 2018

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

День Героев Отечества объединяет в себе историю подвигов героев нашей страны с прежних времен и до сегодняшнего дня. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в обращении к жителям региона, посвященном памятной дате.

"Мы чествуем тех, кто с честью исполнил свой воинский долг. Чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. Примером бескорыстного служения Отчизне они приумножили славу и могущество нашей страны. В рядах Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы немало и наших земляков. Мы гордимся ими.

Сегодня герои-тюменцы ведут целенаправленную работу по сплочению ветеранских рядов, сохранению памяти о погибших товарищах, вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Они подают достойный пример юному поколению", - говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал землякам счастья, здоровья, мирного неба и больше добрых дел и поступков на благо своей Родины.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День Героев Отечества

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:07 09.12.2018Александр Моор: герои Отечества подают достойный пример юному поколению
17:21 08.12.2018Александр Моор: Тюменская область активно работает по всем актуальным направлениям
12:09 07.12.2018Александр Моор проведет прямую линию с жителями региона в "Одноклассниках"
17:02 06.12.2018Александр Моор: Тюменский район - самый комфортный район России