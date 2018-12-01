Депутаты облдумы рассмотрели выполнение бюджета по доходам и расходам

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

136 млрд 202 млн 656 тыс. рублей доходов поступило в областной бюджет за девять месяцев 2018 года, годовой план исполнен на 101,4 %. Расходы областного бюджета профинансированы на 101 млрд 83 млн 821 тыс. рублей, годовые плановые назначения исполнены на 55,9%.

Отчет регионального правительства рассмотрели члены комитета по социальным вопросам Тюменской областной думы на заседании 10 декабря.

Первый заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов дополнил, что на 1 декабря уточненный план по доходам исполнен на 79%, план по расходам – на 91%.

"По многим предусмотренным расходам, таким, как капитальные ремонты, реконструкции социальных объектов, срок исполнения – именно последние месяцы года. Поэтому не стоит считать 55,9% по итогам девяти месяцев невысоким процентом. Где-то сроки окончания работ, возможно, будут продлены, но в целом процент исполнения расходной части бюджета по всем социальным вопросам будет близок к 100 %", – пояснил Михаил Таранов, отвечая на вопросы депутатов.

На реализацию государственных программ Тюменской области за девять месяцев израсходовано 84 млрд 336 млн 185 тыс. рублей бюджетных средств.

Ирина Кургузова