Более десяти ледовых площадок откроют в Тюменском районе

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

11 ледовых площадок в Тюменском районе встречают любителей покататься на коньках, сообщает управление по спорту и молодежной политике муниципалитета.

Они расположены в с. Мальково, п. Богандинский (у здания школы № 1 по улице Юбилейная), п. Боровский (по ул. 8 марта), с. Каскара, с. Борки, с. Созоново, п. Винзили, с. Горьковка, п. Новотарманский, с. Онохино, с. Червишево и с. Успенка.

До 15 декабря планируется залить еще пять хоккейных кортов – в п. Московский, п. Богандинский (на территории школы № 2), в п. Боровский (по ул. Мира), с. Княжево и с. Перевалово. До 16 декабря будут готовы принять любителей покататься на коньках две ледовые площадки – в п. Андреевский и с. Чикча.

Отметим, всего 19 кортов и ледовых площадок будут действовать на территории Тюменского района этой зимой.