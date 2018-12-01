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Новый манеж в Тюмени построят на улице Коммуны

Политика, 14:54 11 декабря 2018

ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

Под строительство футбольного манежа в Тюмени определен земельный участок.

Об этом сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин на заседании комиссии по социальной политике Тюменской областной думы.

По его словам, манеж расположится вблизи спортивного комплекса "Геолог" на ул. Коммуны, 22. Участок находится в собственности Тюменской области.

"Все больше жителей региона увлекаются спортом, и это хорошо. Спортивных объектов тоже становится больше. Помимо футбольного манежа в 2019 году запланировано возведение еще нескольких крупных сооружений для разных видов спорта", - пояснил Дмитрий Грамотин.

В области насчитывается более 3,5 тыс. спортивных сооружений, 395 из них введены в эксплуатацию за последние пять лет.

Ирина Кургузова

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# социальная политика , спорт , физическая культура

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