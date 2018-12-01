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Жители Ямала получают поддержку на строительство деревянных домов

Экономика, 12:42 12 декабря 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

19 семей Ямала получили социальные выплаты на строительство деревянных домов, сообщает правительство ЯНАО.

Большая часть семей уже получили домокомплекты, теперь за три года им нужно построить новые индивидуальные дома.

Следующая заявочная кампания стартует в первом квартале 2019 года, подать документы можно будет в муниципалитет по месту жительства. Потенциальные участники направления должны быть гражданами РФ, постоянно и непрерывно проживающими на территории округа не менее пяти лет. Кроме того, ямальцы должны не иметь своего жилья или быть обеспеченными им менее учетной нормы. Те семьи, которые состоят на учете нуждающихся в жилье в органах местного самоуправления, получают от округа 100 % господдержку по оплате стоимости домокомплекста. Остальные желающие получат 50 % от стоимости нового дома.

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Индивидуальный застройщик, соответствующий условиям программы, должен иметь удостоверенное право на земельный участок, а также разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Стоит отметить, что теперь граждане могут получить разрешение на строительство через сайт Госуслуг или через центры МФЦ, срок получения составит семь дней с момента подачи заявления.

Индивидуальное жилищное строительство в округе развивается и поддерживается государством. В период с 2010 года по настоящее время на Ямале введена в эксплуатацию 251 тыс. кв.м. индивидуального жилья. С начала 2018 года ямальские граждане ввели 23,8 тыс. кв.м., а это 183 новых частных жилых дома в округе.

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# жилье , строительство , Ямал

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