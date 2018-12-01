  • 12 декабря 201812.12.2018среда
  • USD66,5022
    EUR75,6197
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер южный

В Тюмени заблокировали сайты с информацией о способах одурманивания

Происшествия, 20:37 12 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доступ к 16 ресурсам, рассказывающим о различных способах одурманивания, ограничен в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе мониторинга выявлено 16 сайтов и страниц с информацией, за распространение которой предусмотрена ответственность. Несколько ресурсов предлагали к продаже сильнодействующее вещество, запрещенное в России. Были выявлены форумы, на которых участники делились способами потребления лекарственных средств для получения одурманивающего эффекта.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры были удовлетворены судом. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , прокуратура , сайты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 12.12.2018В Тюмени заблокировали сайты с информацией о способах одурманивания
19:32 12.12.2018Югорский бизнесмен незаконно торговал алкоголем
18:47 12.12.2018Ямальская больница подверглась хакерской атаке
17:05 12.12.2018На Ямале бездомная собака покусала ребенка