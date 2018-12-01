В Тюмени заблокировали сайты с информацией о способах одурманивания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доступ к 16 ресурсам, рассказывающим о различных способах одурманивания, ограничен в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе мониторинга выявлено 16 сайтов и страниц с информацией, за распространение которой предусмотрена ответственность. Несколько ресурсов предлагали к продаже сильнодействующее вещество, запрещенное в России. Были выявлены форумы, на которых участники делились способами потребления лекарственных средств для получения одурманивающего эффекта.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры были удовлетворены судом. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован.