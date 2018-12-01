Тюменские спортсмены предлагают создать площадку для экстремальных видов спорта

С просьбой о содействии в привлечении спонсорской поддержки, оказании методической и организационной помощи в создании в городе скейт-площадки, где бы юные тюменцы могли заниматься скейтбордингом, обратился глава Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин к депутату Тюменской областной думы, региональному координатору проекта сторонников "Центр поддержки гражданских инициатив" Дмитрию Новицкому.

"Основная задача союза – сделать экстремальные виды спорта не экзотическим хобби для избранных, а доступным занятием для каждого желающего. В настоящий момент в Тюмени созданы две таких площадки – на улице Аккумуляторной и во Дворце творчества и спорта "Пионер". Но с учетом того, что в областной столице увлекаются этим видом спорта около 400 подростков, то площадок не хватает", – сказал Иван Шмонин.

Дмитрий Новицкий согласился с ним и предложил рассмотреть районы в городе, где необходимо установить такую площадку. "Необходимо создать для молодежи зоны отдыха, которые будут наполнены смыслом. Когда бываешь в других городах, видишь, что эта культура уже получила свое развитие. Надо формировать ее и в Тюмени", – отметил он и добавил, что Центр поддержки гражданских инициатив и создан для того, чтобы помогать инициативам молодежи.

Помимо расположения объекта участники рабочей группы по проектированию, адаптации к городской среде и строительству скейт-парков, в которую вошли представители управ, городского департамента по спорту и молодежной политике, тренеры, спортсмены и архитекторы, обсудили стоимость проекта, его дизайн и наполненность архитектурными формами. Вопрос о возможной точечной установке отдельных фигур для скейтбординга во дворах поручили рассмотреть городским управам, чтобы понять, где именно необходимо снять напряжение молодежи и привить ей здоровый образ жизни. Вопрос по дизайну площадки Дмитрий Новицкий предложил отработать с проектным институтом при ТИУ.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", следующая встреча рабочей группы состоится уже в новом году, на ней участники обменяются мнениями и информацией. "Наша задача – сообща двигаться в этом направлении пусть и небольшими шагами, главное – не стоять на месте", – подытожил он.