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Более семидесяти кикбоксеров примут участие в соревнованиях в Тюмени

Спорт, 09:52 14 декабря 2018

Федерация кикбоксинга России | Фото: Федерация кикбоксинга России

Городской чемпионат и первенство по кикбоксингу пройдут в Тюмени в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) 15 и 16 декабря, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

Ожидается более 70 участников соревнований. Своих бойцов представят ДЮСШ "Водник", ДЮЦ "Град", ЦРТДиЮ "Контакт", ТВИКУ, федерация тайского бокса, частные клубы "Сити спорт", "Раджа Файт", "Атлетик Джим", "Файтерс".

15 декабря состоятся торжественное открытие соревнований и предварительные поединки.

16 декабря пройдут полуфинальные и финальные поединки, награждение победителей и призеров и торжественное закрытие соревнований.

Соревнования проводятся в разделе "К1". В возрастной группе 1998 г. р. и старше примут участие мужчины в весовых категориях от 51 до 91+ кг и женщины с весом от 48 до 70+ кг.

В группе 1999-2000 г. р. сразятся юниоры в весе от 51 до 91+ кг и юниорки в категории от 48 до 70+ кг.

Младшие юниоры и младшие юниорки 2001-2002 г. р. выступят в весовых категориях от 42 до +79 кг и от 44 до +60 кг соответственно.

Участникам предстоит пройти три раунда по две минуты с перерывом на одну минуту, исключение – младшие юниоры и юниорки, для которых раунд определен в 1,5 минуты.

Победителей и призеров соревнований наградят дипломами и медалями. Также будет разыгран командный кубок трех степеней. Командное место определится решением главной судейской коллегии.

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# кикбоксинг

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