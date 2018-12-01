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Уватское и Туртасское поселения признаны лидерами по вводу жилья

Экономика, 14:01 22 декабря 2018

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Лидеры по вводу жилья в 2018 году – Уватское и Туртасское сельские поселения, сообщает администрация Уватского района.

За 11 месяцев в Уватском районе введено в эксплуатацию 7,7 тыс. кв. метров, в том числе 6,9 тыс.– за счет индивидуальных застройщиков. В Демьянке введен в эксплуатацию 12-квартирный дом. Лидерами по вводу стали Уватское и Туртасское сельские поселения, здесь введены 14 и 13 индивидуальных жилых домов соответственно. Следует за ними Демьянское сельское поселение: в 2018 году здесь введено 9 единиц жилья. К концу 2018 года планируется ввести более 9 тыс. кв. метров.

"Главы поселений несут основную нагрузку, связанную с обеспечением жизнедеятельности людей. Это ежедневная, кропотливая работа, которая всегда на виду у жителей с одной стороны, и под контролем многочисленных вышестоящих инстанций с другой. Не бросать глав одних, быть рядом и оказывать помощь в сложных ситуациях – задача, которую ставлю перед собой и всеми подразделениями администрации района", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Определить первостепенные цели по благоустройству населенных пунктов, рассмотреть и обсудить с жителями схемы расстановки контейнерных площадок, проанализировать состояние водопроводных сетей – такие задачи поставлены перед главами муниципальных образований района. Общую для всех поселений проблему организации пожаротушения глава предложил решать вместе с привлечением, в том числе, средств районного бюджета.

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# строительство жилья , Уватский район

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