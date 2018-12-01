Тюменские скалолазы отправятся на соревнования в Санкт-Петербург

Архивное фото Союза экстремальных видов спорта Архивное фото Союза экстремальных видов спорта

Скалолазы из Тюменской области в январе 2019 года примут участие в ежегодном турнире "Невские вертикали". Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, в данный момент в заявке Тюменской области значится 21 спортсмен.

Среди них, например, кандидат в мастера спорта Дмитрий Костин, а также скалолазы с 1,2 и 3 взрослым разрядом. Тем не менее, заявка еще может быть скорректирована - в данный момент по некоторым позициям она превышает региональную квоту.

Как напоминает "Вслух.ру", "Невские вертикали 2019" - ежегодный юношеский турнир по скалолазанию в дисциплинах "скорость" и "трудность". В нем принимают участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет.