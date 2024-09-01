Более 50 спортсменов соберет чемпионат Тюменской области по парашютному спорту

| Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Традиционный чемпионат Тюменской области по парашютному спорту на "Кубок В. Катаева" пройдет 21 и 22 сентября на базе тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России на аэродроме "Пустошкино" в Ялуторовском районе.

Ожидается участие порядка 50 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Увата, Заводоуковска. Также приглашенными гостями турнира станут представители Челябинска, Омска и Екатеринбурга, которые выступят вне зачета. Им предстоит прыгнуть с парашютом на точность приземления с высоты 1200 метров.

Прыжки спортсмены начнут выполнять с 8 часов. "Кубком В. Катаева" федерация парашютного спорта закроет летний соревновательный сезон. По результатам чемпионата будет составлен список кандидатов в сборную Тюменской области.