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В Тюменской области увеличат производство клариевого сома

Экономика, 13:15 18 декабря 2018

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Тюменское предприятие "Пышма-96" увеличивает производство клариевого сома. 250 тонн этой рыбы выращено на предприятии за 9 месяцев 2018 г., сообщает региональный департамент АПК.

Впервые новое направление рыбоводы опробовали в 2015 г. Тогда за год они вырастили 100 тонн. Интерес к сому оказался высокий. Тюменского сома поставляют за пределы региона — в Московский регион, Курск и северные округа. Спрос на сома тюменского предприятия составляет 50 тонн ежемесячно.

В связи с этим предприятие поставило новую цель — производить не менее 500 тонн клариевого сома ежегодно. Для решения этой задачи началась модернизация производства, чтобы без ущерба для производства других видов рыбы выйти на этот показатель.

Кроме того, предприятие решило познакомить с данным видом рыбы и непосредственно потребителя. На региональной агропромышленной выставке-презентации в ноябре предприятие презентовало продукцию переработки из сома. На пробу посетителям были представлены пельмени, шпикачки, котлеты. Как оказалось у тюменцев такая продукция вызвала гастрономический шок. На дегустации потребители высоко оценивали вкусовые качества представленной продукции и выражали приятное удивление, узнав из какой рыбы изготовлена продукция.

В связи с положительной реакцией населения в настоящее время предприятие рассматривает возможность запуска переработки для производства продукции из сома на постоянной основе.

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# АПК , производство , рыба , сом

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