Александр Моор назвал главные события 2018 года

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Совместная слаженная работа регионального правительства, Тюменской областной думы, муниципалитетов позволяет качественно реализовывать масштабные проекты. Завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги, ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода, открытие музея семьи Романовых в Тобольске - это лишь малая толика того, что было реализовано в регионе в 2018 году, заявил губернатор Александр Моор на брифинге в областной думе.

Важным политическим событием 2018 года стали выборы президента Российской Федерации. "В марте тюменцы проявили большую активность, пришли на избирательные участки и выразили гражданскую позицию. Большим региональным событием на политической арене стали выборы губернатора. На муниципальном уровне - выборы депутатов Тюменской городской думы", - уточнил он.

От политики к экономике - большим достижением глава региона назвал присвоение Тюменской области первого места в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. " Это интегральный показатель работы всей управленческой команды региона: правительства, облдумы, муниципалитетов", - сообщил Моор, добавив, что работа по привлечению инвестиций будет продолжена.

Еще одно достижение 2018 года, которое уже оценили жители региона - Тюменская кольцевая автодорога. Ее протяженность 55 км. К ТКАД присоединены четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают Тюмень с соседними регионами: это Р-351 Екатеринбург – Тюмень, Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Р-401 Иртыш- Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск и Р-402 Тюмень – Ишим – Омск.

"Самым важным событием с точки зрения инфраструктуры, считаю завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги. Мы по большому счету ее замкнули. Осталось сделать пару съездов. С точки зрения формирования единого автодорожного кольца – этот проект реализован", - заявил губернатор.

Напомним, что строительство дороги началось в 2003 году.

Завершение строительства и введение в эксплуатацию мусоросортировочного завода - еще один из проектов, которые были реализованы в 2018 году. Завод предназначен для приема и сортировки твердых коммунальных отходов. Проект реализовала компания "Тюменское экологическое объединение" в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с региональным правительством. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 млрд рублей.

"Запуск мусоросортировочного завода – это лишь часть большая программа, которую мы будем реализовывать. Речь идет об рекультивацией отходов, которые мы образуем. Это наш вклад в улучшении экологической обстановки", - пояснил Моор.

Также глава региона не обошел стороной область культуры и туризма - реконструкция дома семьи Романовых в Тобольске, запуск брендированных вагонов, открытие крупнейшего аквапарка - все это результат многолетней работы. "Это все результат активной работы по всем направлениям", - подытожил губернатор.

Екатерина Исаева