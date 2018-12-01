Александр Моор: работа по противодействию экстремизму должна быть в приоритете

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Защита основ конституционного строя и обеспечение нормальной жизни людей, свободной от радикальных антиобщественных действий и экстремизма - главная задача региональных органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 18 декабря.

"Нам необходимо актуализировать региональные и муниципальные программы и планы работы по противодействию и профилактике экстремистской деятельности, скорректировать в них цели и задачи с учетом вызовов и угроз в этой сфере, которые обозначил президент России Владимир Путин. В их числе международный терроризм, радикальные идеи, незаконная миграция, несовершенство социально-культурной адаптации иностранных граждан", - отметил губернатор. Национальная политика - крайне чувствительная, деликатная область, которая не прощает ошибок, непрофессионализма, бюрократического отношения к делу, напомнил Александр Моор слова главы государства.

Важно, что в 2018 году в Тюменской области удалось не допустить возникновения каких-либо конфликтов на национальной либо религиозной почве, подчеркнул начальник РУ ФСБ РФ Игорь Кочнев. "Преступления, совершенные иностранными гражданами, как и в предыдущие годы, не оказывают заметного влияния на уровень и состояние преступности в регионе", - отметил в своем докладе врио заместителя начальника УМВД РФ по Тюменской области Андрей Вырвич. Правоохранительные органы, региональные и муниципальные власти, представители общественных и религиозных организаций общими усилиями ведут достаточно эффективную антиэкстремистскую пропаганду и профилактику, констатировали участники заседания.

В высших и средних специальных учебных заведениях региона в 2018 году проведено более 450 мероприятий, направленных на формирование дружественного и уважительного отношения к народам, проживающим в Тюменской области, рассказала директор Тюменского колледжа водного транспорта Тамара Шпак. "Мы всегда стараемся максимально эффективно разрешать любые поднимаемые жителями области вопросы, не допускать конфликтных ситуаций, всегда готовы к диалогу", - подчеркнул Александр Моор.

В заседании комиссии приняли участие вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, областной прокурор Владимир Владимиров, председатель областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, глава города Тюмени Руслан Кухарук, начальник регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии Евгений Симаков, облвоенком Александр Моторин, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, благочинный Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии протоиерей Андрей Сбитнев, председатель регионального координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Игорь Шишкин.