Страховые функции "Респекта" по застройщикам передадут Фонду защиты прав граждан

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Поправки в закон о долевом строительстве приняли депутаты Госдумы во втором чтении 18 декабря, сообщает Минстрой России.

Поправки позволят не останавливать продажи договоров долевого участия (ДДУ) из-за отзыва лицензии у крупнейшей компании-страховщика ответственности застройщика ООО "Респект".

Компания работала в семи федеральных округах и 55 городах, сотрудничала с 3,3 тыс. организаций, часть из которых входит в Топ-400 крупнейших застройщиков РФ. Исключение компании Банком России из списка означает, что компания больше не имеет права заключать новые договоры страхования ответственности застройщика.

Поправка подготовлена Минстроем России совместно с депутатским корпусом.

Несмотря на отзыв лицензии у страховой организации, у застройщиков не должно возникнуть трудностей. Согласно поправке, вместо страхования новых договоров, взнос по новым заключенным ДДУ будет направлен в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по той же ставке, что актуальна в настоящее время – 1,2%.

Третье чтение в Госдуме и обсуждение законопроекта в Совете Федерации запланированы на этой неделе, после утверждения документ будет направлен на подпись президенту.