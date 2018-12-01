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Названы сильнейшие шахматисты Тюменской области

Спорт, 17:12 19 декабря 2018

 Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова | Фото:  Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова

Чемпионат области по классическим и быстрым шахматам, а также блицу среди мужчин и женщин прошел в Тюмени 18 декабря, сообщает Городской шахматный клуб.

Соревнования проходили по швейцарской систем в 9 туров с контролем времени 60 минут до конца партии + 30 секунд на ход.

В турнире имели право участвовать шахматисты не ниже 1-го разряда и члены юношеской сборной Тюменской области не ниже 2-го разряда.

73 человека: 13 женщин, 60 мужчин участвовали в турнире.

У мужчин лучшим стал Даниил Постников (8 очков), у женщин сильнее всех оказалась Екатерина Плеханова (5 очков). У юношей наибольшее количество очков (6) набрал Александр Сычёв. В возрастной категории 60-70 лет победу праздновал Сергей Антипин (6 очков), среди ветеранов (старше 70-и лет) также с шестью очками отличился Геннадий Иванов. В группе инвалидов победил Дмитрий Антипин (5,5 очков).

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# турнир , шахматы

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