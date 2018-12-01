Поручитель чуть не лишился квартиры из-за чужого долга

| Фото: vk.com/news_fssprus_ru | Фото: vk.com/news_fssprus_ru

Тюменец, предоставивший квартиру под залог, мог лишиться жилья из-за долгов своего родственника, сообщает УФССП России по Тюменской области

В Восточном районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство об обращении взыскания на двухкомнатную квартиру, также задолженности в размере 1 млн 700 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель приехал к должнику, который объяснил, что помог своему родственнику как поручитель и предоставил квартиру под залог. Сам он никаких денег не получал. Это не убедило судебного пристава, был составлен акт описи-ареста.

Должник разыскал заемщика, который в течение нескольких дней оплатил всю сумму задолженности.