Жительница Екатеринбурга попалась с крупной партией наркотиков под Тюменью

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около 500 гр наркотических веществ изъяли тюменские полицейские у жительницы Екатеринбурга, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские остановили на трассе автомобиль из Екатеринбурга, в котором находилась подозреваемая. При досмотре транспортного средства у 34-летней фигурантки обнаружено два пакета с синтетическим наркотиком. Задержанная сообщила, что ранее употребляла запрещенные препараты, позже решила перебраться в Тюмень, чтобы заниматься продажей наркотиков.

Подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.