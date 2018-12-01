Сладковский район возглавил рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления

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Сладковский район признан лидером областного рейтинга оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

На втором месте - Голышмановский район, третье место занял Исетский район. За ними следуют Армизонский, Ялуторовский, Абатский, Упоровский и Вагайский районы, Ялуторовск. Юргинский район замыкает десятку лидеров. Десять муниципалитетов Тюменской области получат гранты на развитие.

Рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата, конкурентной среды в муниципалитетах, выявляет лучшие муниципальные практики в этих сферах, а также мотивирует органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, увеличению доходной части местных бюджетов. Муниципальным образованиям, достигшим наилучших результатов, из областного бюджета выделяются гранты от 1 до 10 млн рублей в зависимости от места в рейтинге.

В своем первом послании Тюменской областной думе глава региона Александр Моор подчеркнул, что инвестиционный климат должен стать еще более комфортным и дружелюбным – равным образом для проектов, генерируемых в самой области, и приходящих извне, из других регионов и стран, для проектов крупных и малых.

"Места в рейтингах – не самоцель. Инвестиции работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни. И не в последнюю очередь – на обеспечение равных условий для самореализации всех жителей области. Три индустриальных парка, к которым скоро добавится и агроиндустриальный, – хорошо, но недостаточно. Перед главами муниципалитетов стоит задача готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков. Любая необходимая методическая, организационная и практическая помощь будет им оказана", - заявил Александр Моор.