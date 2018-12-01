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Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником

Губернатор, 12:20 20 декабря 2018

admtyumen.ru

Сотрудники органов безопасности, как и их предшественники, надежно защищают национальные интересы страны, ее суверенитет и целостность, ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом и организованной преступностью.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником.

По словам главы региона, работников регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области отличают профессионализм, принципиальность, твердая вера в себя и свою страну. "Вы достойно несете службу на благо России: проявляете стойкость и мужество, оперативно отвечаете на вызовы времени, пресекаете внешние и внутренние угрозы, обеспечиваете стабильность и безопасность в регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в нелегкой службе.

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# Александр Моор , РУФСБ России по Тюменской области

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