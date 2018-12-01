Ишимского педофила отправили в колонию на двадцать два года

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К 22 годам колонии строгого режима приговорен житель Ишима, надругавшийся над 8-летней девочкой. Также суд взыскал с осужденного 2 млн в счет возмещения морального вреда, причиненного ребенку, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 декабря 2017 года мужчина освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за грабеж. После освобождения ему предоставили место проживания в отделении соцреабилитации.

Спустя три недели после освобождения ишимец совершил очередное преступление. Вечером 8 января 2018 года, гуляя по городу, он на перекрестке обогнал 8-летнюю девочку. Через несколько домов злоумышленник увидел заброшенный дом. Когда малолетняя поравнялась с ним, злодей схватил ее, затащил в заброшенный дом и надругался.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. 28 июня насильник был задержан и заключен под стражу. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 22 года в исправительной колонии строгого режима и взыскал с осужденного в пользу пострадавшей девочки 2 млн рублей.