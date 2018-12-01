Владимир Путин рассказал, как наладить переработку мусора

| Фото: static.kremlin.ru | Фото: static.kremlin.ru

Ликвидация незаконных свалок является первым шагом решения мусорной проблемы, во-вторых, нужно выстроить индустрию вторичной переработки отходов, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря, сообщает РИА Новости.

"Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Нужно ликвидировать незаконные свалки – это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать – это выстроить целую индустрию переработки… Государство, прежде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия для раздельного сбора мусора и последующей утилизации", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Челябинска, где в сентябре власти ввели режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

Президент также отметил, что проблемой мусора в России никогда не занимались.

"Десятилетиями, с советских времен, просто сбрасывали мусор в ямы, если образно сказать. Никто не занимался никакой переработкой никогда. Ну, минимально там, точечно. А у нас, по-моему, 70 миллионов тонн ежегодно мусора продуцируется и девать его некуда", – добавил президент.

По его словам, с развитием промышленности, в том числе с развитием промышленности товаров широкого потребления, химии, пластика, количество мусора только увеличивается.

"Вон, в Тихом океане целые острова, площадью, по-моему, с Францию и толщиной несколько метров. Пластик скапливается в этом месте и все. Но это в Тихом океане, а у нас просто сбрасывается на свалки", – сказал Путин.