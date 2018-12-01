Совфед одобрил закон о бесплатном спутниковом ТВ вне зон цифрового вещания

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Сенаторы одобрили закон о бесплатном доступе к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам для тех, кто живет в районах вне зоны покрытия эфирным цифровым наземным вещанием на заседании 21 декабря, сообщает РИА Новости.

Документом устанавливается, что спутниковые операторы не вправе отказать гражданам, проживающим в населенных пунктах, не охваченных цифровым телерадиовещанием, в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети связи в целях получения возможности просмотра и (или) прослушивания обязательных общедоступных телерадиоканалов.

Подчеркивается, что при этом должен сохраняться принцип бесплатного просмотра таких телерадиоканалов при условии проживания гражданина в населенном пункте, не охваченном цифровым телерадиовещанием, наличия у абонента необходимого пользовательского оборудования конкретного оператора, отсутствия у гражданина или членов его семьи, проживающих с ним в одном жилом помещении, действующего договора и единовременной оплаты доступа к сети связи спутникового оператора.

Ранее законодатели отмечали, что за пределами зоны охвата "цифрой" осталось менее миллиона домохозяйств, или около 1,6% граждан.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным - начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.