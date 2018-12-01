Александр Моор подвел предварительные итоги года

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Активная инвестиционная политика позволила Тюменской области в 2018 году занять позицию лидера в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом заявил губернатор Александр Моор, подводя предварительные итоги года на расширенном заседании правительства Тюменской области с участием руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти Тюменской области и глав городов и районов 21 декабря.

"За январь-сентябрь текущего года объем инвестиций составил 218 миллиардов рублей, что на 23 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года, - подчеркнул губернатор. - По итогам 2018 года мы ожидаем превышения показателей 2017 года на 8 процентов в сопоставимых ценах".

Александр Моор отметил, что определяющее влияние на привлечение инвестиций в основной капитал оказала реализация крупнейших инвестиционных проектов, и в первую очередь строительство "ЗапСибНефтехима" на Тобольской промышленной площадке.

"Как раз сейчас этот проект проходит пик своих инвестиций, и его вклад в структуру инвестиций без организаций субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 50 процентов, - отметил он. - Также реализуются крупные проекты в сфере добычи и переработки углеводородного сырья, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, машиностроении, логистике и медицине".

В июне 2018 года введена первая очередь аквапарка в Тюмени, который является самым крупным комплексом в России. В Уватском районе состоялось открытие деревообрабатывающего производства АО "РОВИАЛ", завершилось строительство четвертого пускового комплекса третьей очереди Антипинского НПЗ, сдан в эксплуатацию современный завод по сортировке мусора Тюменской экологической компании, на птицефабрике "Тюменский бройлер" завершен первый этап модернизации – введено в эксплуатацию три новых птичника.

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2018 года составил 109,9%. Индекс обрабатывающего производства - 109%.

Дальнейшее индустриальное развитие области, по словам губернатора, в значительной степени связано с созданием индустриальных парков. На площадках действующих парков "Богандинский", "Боровский", "ДСК-500" уже размещено 18 компаний, две из которых начали выпуск продукции. Остальные находятся в стадии строительства.

Тюменские аграрии за 9 месяцев 2018 года произвели продукции сельского хозяйства на сумму 43,3 млрд рублей.

"2018 год характеризовался сложными погодными условиями и в период посевной и в период уборочной кампаний, - отметил Александр Моор. - Но мы надеемся, что по итогам года снижение будет компенсировано и объем производства составит около 65 миллиардов рублей".

Реализация крупных инвестиционных проектов обусловила положительную динамику объема строительных работ, которые в 2018 году по предварительной оценке на 14% превысит уровень прошлого года в сопоставимых ценах.

Борис Олейник