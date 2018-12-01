Глава Минприроды призвал регионы плавно входить в реформу обращения с отходами

| Фото: www.mnr.gov.ru | Фото: www.mnr.gov.ru

Плавно входить в реформу по обращению с отходами и сделать все, чтобы жители не получили чрезмерной финансовой нагрузки, призвал руководителей регионов министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время совещания в режиме видеоконференцсвязи 21 декабря. От Тюменской области на мероприятии присутствовали заместитель губернатора Лариса Теплоухова и директор департамента недропользования и экологии Жанна Злобина.

Дмитрий Кобылкин отметил, что нацпроект "Экология" очень непрост и касается практически всех направлений деятельности, от промышленных технологий до сохранения биоразнообразия и лесов. Работа по нему разделена на пять направлений - отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. Он отдельно остановился на реформе по обращению с ТКО.

"Ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн мусора. Имеющихся полигонов хватает не более чем на шесть лет, у некоторых возможности уже исчерпаны. О важности преобразования говорил во время общения с журналистами 20 декабря президент Владимир Путин. Цель реформы - создание комплексной системы по обращению с отходами. От того, как будет выстроено взаимодействие между жителями, региональным оператором и властью, зависит результат преобразования", - подчеркнул Кобылкин.

Минприроды разработало поправки к закону об отходах, которые позволяют регионам плавно запускать реформу, Совфед их уже утвердил. Правительство рассматривает варианты по снижению экономической нагрузки на региональных операторов и ограничению роста тарифа для населения. Министр верен: успех реформы зависит от самих территорий, от качества работы с жителями, общественными организациями и региональными операторами, от своевременной подготовки проектно-сметной документации, от качественного исполнения полученных от федерального центра субсидий.

Как сообщил замминистра Владимир Логинов, 57 регионов России уже начали работу в этом направлении, еще около девяти регионов до конца 2018 года к ним присоединятся. Он выразил надежду, что остальные территории войдут в реформу в первом квартале 2019 года. Логинов заострил внимание на том, что для всех действующих полигонов определен окончательный срок эксплуатации - это 2023 год. После этого закон будет допускать использование только новых, соответствующих нормам и требованиям площадок.

В качестве позитивного примера на совещании рассмотрели опыт Московской области по внедрению системы раздельного сбора мусора.

"Система обращения с отходами - это система жизнеобеспечения. Сбой в работе всего на день приводит к коллапсу и экологической катастрофе на отдельно взятой территории. Проследите за плавностью входа в эту реформу, все рычаги у вас для этого есть", - подытожил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, задать вопросы по деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области можно по телефону горячей линии: 8-800-250-73-26.

Дарья Казакова