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Евгений Гараничев стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Спорт, 17:30 23 декабря 2018

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Российский биатлонист Евгений Гараничев финишировал третьим в гонке с общего старта (15 км) на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает "Интерфакс".

Он проиграл первому месту 54,1 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Победителем стал лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 37 минут 25,2 секунды. Он не промахнулся ни разу.

Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, с двумя промахами отставший от победителя на 46,5 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 15.Александр Логинов (6 промахов), 22.Дмитрий Малышко (3), 30.Матвей Елисеев (8).

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# биатлон , Евгений Гараничев

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