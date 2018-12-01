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Тюменка "вышла" за мигранта за пятьдесят тысяч рублей

Происшествия, 16:00 24 декабря 2018

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюмени суд признал фиктивным брак местной жительницы и мигранта из Таджикистана. Мужчина за 50 тыс. рублей "женился" на тюменке ради вида на жительство в России, сообщает областная прокуратура.

В марте 2018 года иностранец обратился в управление по вопросам миграции с заявлением о выдаче ему вида на жительство в России. Мужчина предоставил свидетельство о браке с тюменкой, заключенном в октябре 2016 года.

Однако проверка показала, что в феврале 2018 года в Россию из Таджикистана приехала супруга мигранта с малолетней дочерью. Тогда иностранец пояснил, что с тюменской "женой" он никогда не проживал, совместного хозяйства с ней не вел и общих детей у них нет, а брак был заключен для вида на жительство и российского гражданства. За фиктивный брак он заплатил женщине 50 тыс. рублей.

Прокуратура Тюменской области обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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# мигранты , прокуратура , судьи

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