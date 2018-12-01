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Жительницу Сорокино подозревают в краже денег

Происшествия, 17:05 24 декабря 2018

YouTube | Фото: YouTube

28-летняя жительница Сорокино подозревается в краже денег, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть полиции с. Большое Сорокино обратилась жительница дер. Лыкошино и заявила о хищении денежных средств. Женщина пояснила, что ей пришло смс-оповещение от банка о задолженности по ипотечному кредиту. В ходе расследования полицейские установили, что потерпевшая оплату счетов поручила племяннице, дала ей данные для доступа к электронному счету.

Девушка ежемесячно должна была делать перечисления по ипотечному кредиту, но каждый раз она оплачивала не всю обязательную сумму, остальное переводила на свой счет. В результате за полгода она похитила у родственницы 68 тыс. рублей. В отделе полиции 28-летняя местная жительница свою вину признала.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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# деньги , ипотека , кража , Сорокино

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