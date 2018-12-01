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Тюменская организация вернула долг после запрета на регистрацию недвижимости

Происшествия, 12:53 25 декабря 2018

vk.com/news_fssprus_ru | Фото: vk.com/news_fssprus_ru

Организация оплатила долг после запрета на регистрацию недвижимости в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Организация задолжала "Тюмень Водоканалу" около 2 млн рублей. В установленный срок задолженность не была своевременно погашена. Судебный пристав-исполнитель выявил у должника недвижимое имущество, в отношении которого вынес запрет на совершение регистрационных действий.

Получив уведомление о запрете на совершение регистрационных действий, руководство организации погасило все долги.

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# долги , судебные приставы , Тюмень Водоканал

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